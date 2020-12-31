Собянин открыл станцию метро "Электрозаводская" Большой кольцевой линии

До завершения строительства БКЛ станция будет функционировать в составе Некрасовской ветки

В московском метро заработала десятая станция Большой кольцевой линии - "Электрозаводская". На открытие, по новому перегону от "Лефортово", приехал мэр Сергей Собянин.

Строительство "Электрозаводской" началось 4 года назад. Платформа располагается в Басманном районе вдоль Семёновской набережной. С неё можно сделать пересадку на Арбатско-Покровскую ветку, а также на пригородные поезда Казанского направления - это будущий третий маршрут Московских центральных диаметров.

До завершения строительства большого кольца станция будет функционировать в составе Некрасовской ветки. Сейчас она конечная и от неё можно доехать до "Лефортово", передает "ТВ Центр".

"Строительство Большой кольцевой линии Московского метрополитена – самого большого в мире метрокольца – завершено на одну треть. Сегодня мы открываем "Электрозаводскую", которая станет 10-й станцией БКЛ. С появлением этой станции у 200 тысяч жителей Соколиной Горы и Басманного района появится множество новых удобных маршрутов для поездок", - заявил Собянин.

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