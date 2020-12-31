Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов

Первое место досталось Нью-Йорку

Как сообщил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, российская столица улучшила свой показатель в рейтинге умных городов, составленном компанией Z/Yen. Город занял 44 место - по соседству с Сиднеем, Миланом и Бангкоком. Первые три позиции достались Нью-Йорку, Лондону и Сингапуру. ​

"В столице развивается система "умного транспорта", доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система "умного города" помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно”, - приводит РИА "Новости" слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Индекс Smart Centres рассчитывали на основе 126 статистических показателей, а также экспертных оценок, которые объединили в три категории: поддержка инноваций, интенсивность разработок и распространение инноваций.

Как подчеркнул глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, столица развивает Москва цифровые технологии опережающими темпами.

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