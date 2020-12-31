ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москва поднялась на три позиции в рейтинге умных городов

10:40
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Первое место досталось Нью-Йорку

Как сообщил Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, российская столица улучшила свой показатель в рейтинге умных городов, составленном компанией Z/Yen. Город занял 44 место - по соседству с Сиднеем, Миланом и Бангкоком. Первые три позиции достались Нью-Йорку, Лондону и Сингапуру. ​

Собянин запустил традиционный новогодний транспорт в Москве
Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам

"В столице развивается система "умного транспорта", доступный интернет, действует более 370 городских онлайн-услуг и сервисов. Система "умного города" помогает всем городским ресурсам функционировать максимально эффективно”, - приводит РИА "Новости" слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Индекс Smart Centres рассчитывали на основе 126 статистических показателей, а также экспертных оценок, которые объединили в три категории: поддержка инноваций, интенсивность разработок и распространение инноваций.

Как подчеркнул глава московского департамента информационных технологий Эдуард Лысенко, столица развивает Москва цифровые технологии опережающими темпами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Студенты в библиотеке
Студенты в библиотеке
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.