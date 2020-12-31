В России за сутки выявили 27747 заболевших коронавирусом

Выздоровели 28922 человека

В России за минувшие сутки выявили еще 27747 случаев заражения коронавирусом. Общее число инфицированных достигло 3159297.

Как сообщили в федеральном оперативном штабе, в Москве заболели 6566 человек. В Подмосковье выявлено еще 1487 случаев.

Выздоровели за сутки 28922 человека, в том числе в Москве - 6076. Скончались 593 заболевших, из них в столице - 73.

Всего с начала пандемии выздоровели 2554340 человек. Скончались 57019 заболевших.

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