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Врач предупредил о последствиях легкой формы COVID-19

10:50
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Наиболее часто жалуются на слабость и депрессию

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой форме, не застрахованы от неприятных последствий заболевания. Одним из них является слабость, на которую жалуются практически все. Об этом РИА "Новости" сообщил японский врач Коити Хирахата.

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По словам специалиста, 86,8% из тех, кто легко переболел коронавирусом, жалуются на подавленность и депрессивное состояние, 83% - на невозможность сконцентрироваться. Нередко встречаются боли в теле, бессонница, отсутствие аппетита, выпадение волос. Со временем эти симптомы могут исчезнуть, но в отдельных случаях способны беспокоить человек годами.

Как добавил Хирахата, среди тех, кто оказывается на больничной койке, женщин в полтора раза больше, чем мужчин. Тяжелые последствия наблюдаются в основном у сорокалетних.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значительные нарушения в работе иммунной системы человека могут стать причиной повторного заражения COVID-19. Всего в мире зафиксировано не более 50 подобных случаев.

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