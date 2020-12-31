Врач предупредил о последствиях легкой формы COVID-19

Наиболее часто жалуются на слабость и депрессию

Пациенты, перенесшие коронавирусную инфекцию в легкой форме, не застрахованы от неприятных последствий заболевания. Одним из них является слабость, на которую жалуются практически все. Об этом РИА "Новости" сообщил японский врач Коити Хирахата.

По словам специалиста, 86,8% из тех, кто легко переболел коронавирусом, жалуются на подавленность и депрессивное состояние, 83% - на невозможность сконцентрироваться. Нередко встречаются боли в теле, бессонница, отсутствие аппетита, выпадение волос. Со временем эти симптомы могут исчезнуть, но в отдельных случаях способны беспокоить человек годами.

Как добавил Хирахата, среди тех, кто оказывается на больничной койке, женщин в полтора раза больше, чем мужчин. Тяжелые последствия наблюдаются в основном у сорокалетних.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что значительные нарушения в работе иммунной системы человека могут стать причиной повторного заражения COVID-19. Всего в мире зафиксировано не более 50 подобных случаев.

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