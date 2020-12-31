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Эксперт рассказал, чем России грозит отключение от SWIFT

11:06
  • четверг
  • 31 декабря 2020

На валютном рынке может начаться паника

Если Соединенные Штаты введут против России новые санкции и отключат страну от системы обмена банковской информацией SWIFT, это приведет к проблемам в международных расчетах и панике на валютном рынке. Об этом агентству "Прайм" рассказал Артем Тузов - исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал".

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Как отметил эксперт, здесь стоит обратить внимание на два важных момента. Во-первых, перед Россией есть пример Ирана, сумевшего адаптироваться к таким ограничениям. Во-вторых, еще в 2014 году была разработана альтернатива SWIFT - система передачи финансовых сообщений. Все ведущие российские банки и компании к ней уже подключены.

Тузов при этом подчеркнул, что влияние Штатов на SWIFT - только гипотетическое, штаб-квартира системы располагается в Брюсселе. Кроме того, Москва может ввести против Вашингтона ответные меры, которые были бы крайне невыгодны восстанавливающейся после кризиса стране.

Внезапное отключение России от SWIFT, заключил аналитик, спровоцирует панические валютные колебания, но курс доллара к рублю вскоре вернется в норму, а расчеты будут идти через альтернативные системы в евро и юанях .

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