Лидер "Уральских пельменей" высмеял успехи Михалковой: "А они есть?"

Артист посмеялся над бывшей коллегой

Участник шоу "Уральские пельмени" Андрей Рожков в ответ на вопрос о бывшей коллеге Юлии Михалковой решил отшутиться и посмеялся над успехами девушки.

В беседе с радио "КП" Рожкову задали вопрос, следит ли он за успехами Юлии. "А они есть? Я что-то не заметил. Я на страничку Юли периодически заглядываю, набираюсь там гламура", - ответил юморист.

Однако затем он быстро перевел тему в более мирное русло. Он передал привет бывшей коллеге и призвал ее чаще "выходить на связь". "Мы тебя любим и ждем", - резюмировал Рожков.

В прошлом году Михалкова со скандалом покинула шоу "Уральские пельмени". Левушка заявила, что "переросла" передачу и готова начинать сольную карьеру. При этом другие участники шоу намекали, что актриса требовала к себе слишком много внимания и ощущала себя "принцессой".

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