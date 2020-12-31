Защита бывшего схимонаха Сергия обжаловала его арест

Апелляцию будет рассматривать Мосгорсуд

Адвокат Иван Миронов сообщил ТАСС, что защита заключенного под стражу экс-схимонаха Сергия (Романова) подала апелляционную жалобу на решение Басманного суда об аресте.

Рассматривать жалобу будет Мосгорсуд, точной даты заседания пока нет.

Романова отправили под арест до 28 февраля 2021 года. Защита настаивала на мере пресечения, не связанной с лишением свободы.

Бывшего схимонаха обвиняют по трем статья Уголовного кодекса - о самоуправстве, склонении к самоубийству и нарушении права на свободу совести и вероисповеданий. Сергия, ранее отлученного от церкви, задержали в захваченном им Среднеуральском женском монастыре, после чего оперативно конвоировали в Москву.

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