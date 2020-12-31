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МИД Украины ожидает "рок-н-ролла" в отношениях с США

11:58
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Основным приоритетом Дмитрий Кулеба назвал сферу безопасности

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, чего Киев ожидает от отношений с новой администрацией Соединенных Штатов при Джозефе Байдене.

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"Мы ожидаем рок-н-ролла. Мы хотим очень динамичных и драйвовых отношений с Соединенными Штатами Америки", - приводит слова Кулебы ТАСС.

Глава МИД подчеркнул, что странам "нужно добавлять еще больше звука к песне стратегического партнерства". Основным приоритетом Кулеба назвал сферу безопасности, вторым по значимости - сотрудничество в реализации реформ, третьим - экономический сектор, в частности, американские инвестиции в Украину.

Ранее Кулеба заявил, что в 2021 году Киев постарается резко усилить международное давление на Москву по крымской тематике, сделав тему полуострову"адской, а не священной". По словам министра, основным рычагом воздействия на Россию станет запуск специальной переговорной площадки.

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