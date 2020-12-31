Сергунина: новогодние онлайн-лекции и мастер-классы проведут парки Москвы с 1 по 14 января

Онлайн-программы также подготовили столичные библиотеки и музеи

В новогодние каникулы московские парки приглашают горожан на мастер-классы и тренинги. Они пройдут дистанционно в аккаунтах парков в соцсетях с 1 по 14 января.

"Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких", — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Расписание мероприятий доступно на странице Мосгорпарка в "ВКонтакте".

Онлайн-программы также подготовили столичные библиотеки, музеи и культурные центры. На их страницах в социальных сетях опубликуют новые видеоэкскурсии, записи встреч с известными людьми, онлайн-лекции и мастер-классы.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"