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Сергунина: новогодние онлайн-лекции и мастер-классы проведут парки Москвы с 1 по 14 января

12:11
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Онлайн-программы также подготовили столичные библиотеки и музеи

В новогодние каникулы московские парки приглашают горожан на мастер-классы и тренинги. Они пройдут дистанционно в аккаунтах парков в соцсетях с 1 по 14 января.

"Присоединиться к онлайн-программам московские парки приглашают и детей, и взрослых. Основная часть занятий будет посвящена созданию своими руками новогодних украшений и подарков для друзей и близких", — рассказала заммэра столицы Наталья Сергунина.

Расписание мероприятий доступно на странице Мосгорпарка в "ВКонтакте".

Онлайн-программы также подготовили столичные библиотеки, музеи и культурные центры. На их страницах в социальных сетях опубликуют новые видеоэкскурсии, записи встреч с известными людьми, онлайн-лекции и мастер-классы.

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