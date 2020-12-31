В США медработник намеренно испортил 500 доз вакцины от COVID-19

И не смог объяснить, зачем он это сделал

В городе Милуоки, штат Висконсин, сотрудник медицинского центра сети Aurora Health Care привел в негодность более 500 доз вакцины от коронавирусной инфекции компании Moderna, передает ТАСС со ссылкой на заявление сети.

Уточняется, что сотрудник достал емкости с препаратом из специального холодильника и не вернул их на место, в результате чего вакцина была испорчена. Изначально, добавили в Aurora Health Care, предполагалось, что была допущена ошибка, но медработник вскоре сам признался, что действовал умышленно.

Нарушителя уволили. Мотивы своих действий он не объяснил. Руководство сети оповестило о произошедшем власти для дальнейшего расследования.

К настоящему моменту в Соединенных Штатах выявлено более 19,7 миллиона случаев COVID-19, умерли свыше 341 тысячи человек. По обоим показателям США занимают первое место в мире.

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