Самые подробные ответы о вакцинации от COVID-19 опубликованы на mos.ru

Сделать прививку можно и в праздничные дни

Подробные ответы на вопросы россиян о вакцинации от COVID-19 опубликовали на портале mos.ru. На сегодняшний день в Москве работает 70 прививочных пунктов, расположенных на базе городских взрослых поликлиник.

Отмечается, что привиться от коронавируса можно будет и во время новогодних праздников. Вакцинация доступна для людей старше 60 лет, а также работников сферы общественного питания и жилищно-коммунального хозяйства, спортивных учреждений, органов охраны правопорядка, сотрудников некоммерческих и религиозных организаций, волонтеров. В дальнейшем в Москве сделать прививку смогут все желающие.

Сейчас вакцинация проводится препаратом "Спутник V", созданным учеными из НИЦ имени Гамалеи. Препарат безопасен для людей старше 60 лет, в ходе испытаний не было выявлено никаких побочных эффектов. При этом вакцина противопоказана беременным и кормящим, а также тем, кто болен или недавно болел ОРВИ.

Сделать прививку могут и те, кто уже переболел коронавирусной инфекцией. Записаться на вакцинацию можно в разделе "Услуги" или на специальной страницу на сайте mos.ru, а также через emias.info, мобильное приложение "Госуслуги Москвы", приложение "Моя Москва" и в информационных киосках городских поликлиник.

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