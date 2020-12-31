Мишустин пожелал россиянам мирного 2021 года

И удачи во всех начинаниях

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жителей страны с наступающим Новым годом, пожелав всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Поздравления председателя правительства опубликованы на сайте кабмина.

"Впереди - время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что уходящий год оказался непростым, но он показал, что россияне "могут противостоять вызовам, преодолеть любые трудности".

Ранее свои поздравления согражданам направил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он пожелал жителям страны семейного благополучия и здоровья, а также "больше уверенности в себе".

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