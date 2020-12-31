ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин пожелал россиянам мирного 2021 года

12:40
  • четверг
  • 31 декабря 2020

И удачи во всех начинаниях

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил жителей страны с наступающим Новым годом, пожелав всем крепкого здоровья и хорошего настроения. Поздравления председателя правительства опубликованы на сайте кабмина.

Поздравление космонавтов с Новым годом с МКС (видео)
Путин поздравил мировых лидеров с наступающим Новым годом

"Впереди - время новых дел, интересных проектов и достижений. Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача, а новый год будет успешным, мирным", - отметил премьер-министр.

Он добавил, что уходящий год оказался непростым, но он показал, что россияне "могут противостоять вызовам, преодолеть любые трудности".

Ранее свои поздравления согражданам направил спикер Государственной думы Вячеслав Володин. Он пожелал жителям страны семейного благополучия и здоровья, а также "больше уверенности в себе".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.