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В России завершился осенний призыв в армию

12:54
  • четверг
  • 31 декабря 2020

В воинские формирования направили 128 тысяч человек

Министерство обороны России объявило о завершении осеннего призыва на военную службу - войска пополнились 128 тысячами новобранцев, передает ТАСС.

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В ведомстве отметили, что призыв проходил в условиях пандемии коронавирусной инфекции, так что военные комиссариаты были переведены на усиленный противоэпидемический режим работы. Перед отправкой призывников со сборных пунктов все они были протестированы на COVID-19 и обеспечены повседневной формой одежды.

В перевозках задействовали более 30 воинских эшелонов, а также более 50 рейсов военной авиации, более 60 чартеров гражданской авиации и более 2 тысяч отдельных вагонов в составе пассажирских поездов.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу отметил, что российские вооруженные силы выполнили все задачи, поставленные верховным главнокомандующим на год, при этом их боевые возможности выросли на 13%. Как напомнил министр, доля нового и модернизированного вооружения доведена до 70,1%, а исправность военной техники поддерживается на уровне 95%.

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