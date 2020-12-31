Секретная служба США решила сменить состав группы охраны президента

Опасаются агентов Трампа

Состав охраны избранного президента США решено изменить. Секретная служба планирует добавить в группу агентов, которые охраняли Джо Байдена и его семью, когда он был вице-президентом.

Газета Washington Post, ссылаясь на источники, утверждает, что изменить состав охраны пришлось из-за позиции союзников Байдена: они опасаются, что некоторые агенты политически связаны с действующим президентом Дональдом Трампом.

"Секретная служба США… является полностью аполитичной и несвязанной с политическими партиями охраняемых лиц", - цитирует газета представительницу Секретной службы Кэтрин Милоан.

В то же время, эксперты считают перестановки в охране президента вполне оправданными. Как отметил один из бывших руководителей Секретной службы, Байдену будет комфортнее работать с людьми, которым он доверяет. И они, в свою очередь, знают привычки экс-вице-президента.

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