Директор Чичериной отреагировал на вызов певицы на допрос

Артистка показала поклонникам повестку

Директор певицы Юлии Чичериной Ларион Колесов отреагировал на появившуюся ранее информацию о том, что артистку вызвали в отдел уголовного розыска в подмосковном Клину.

Чичерина сама рассказала поклонникам о том, что ей прислали повестку. Звезда в сети опубликовала фотографию документа: "Чичериной Юлии Дмитриевне. В соответствии со статьей 188 УПК РФ ("Порядок вызова на допрос" - ред.) вам необходимо явиться в отдел уголовного розыска ОМВД по городскому округу Клин 30 декабря 2020 года".

Колесов не стал ни подтверждать, ни опровергать эту информацию. Он заявил, что в настоящее время певица находится в другой стране, передает РИА Новости. "Юля сейчас не в России. Информация не распространяется", - сказал он.

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