В США вновь вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

Погибшего подозревали в совершении противоправных действий

В городе Миннеаполис (американский штат Миннесота) начались беспорядки после того, как стражи порядка застрелили мужчину в ходе проверки его автомобиля. Погибший подозревался в ряде преступлений. Мужчина скончался на месте, передает ТАСС.

Напомним, именно в Миннеаполисе ранее вспыхнули стихийные протесты после убийства темнокожего жителя Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестких действий полицейских.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"