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В США вновь вспыхнули протесты после убийства мужчины полицейскими

13:04
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Погибшего подозревали в совершении противоправных действий

В городе Миннеаполис (американский штат Миннесота) начались беспорядки после того, как стражи порядка застрелили мужчину в ходе проверки его автомобиля. Погибший подозревался в ряде преступлений. Мужчина скончался на месте, передает ТАСС.

Напомним, именно в Миннеаполисе ранее вспыхнули стихийные протесты после убийства темнокожего жителя Джорджа Флойда. Он скончался в результате жестких действий полицейских.

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