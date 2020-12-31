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В Петербурге систему здравоохранения подготовили к праздникам

16:23
  • четверг
  • 31 декабря 2020

В городе организовали работу поликлиник и больниц в праздничные дни

В Санкт-Петербурге система здравоохранения полностью готова к новогодним праздникам, заявили в аппарате вице-губернатора Олега Эргашева.

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"Отработана схема взаимодействия медицинских учреждений. Службы неотложной и скорой медицинской помощи будут работать в усиленном составе. Будет продолжена вакцинация от коронавирусной инфекции", - процитировали Эргашева в сообщении.

Прием врачами-специалистами будет проводиться с 9.00 до 15.00 в одной из взрослых и детских поликлиник района по графику. Кроме того, создан резерв медиков, которые по необходимости будут привлечены к оказанию медицинской помощи.

Что касается, центров компьютерной томографии и лабораторий, то они продолжат работать в штатном режиме. В лабораториях для выполнения ПЦР-анализов обеспечен запас реактивов и расходных материалов.

Также в сообщении отметили, что в стационарах Санкт-Петербурга обеспечили необходимое количество лекарств и средств индивидуальной защиты, в поликлиники доставили запас бесплатных лекарственных препаратов для обеспечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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