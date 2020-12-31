Россиянам объяснили, как готовиться к вакцинации от коронавируса

Одна из рекомендаций – сдать тест

Россиянам посоветовали сдать новый тест на коронавирус перед вакцинацией от COVID-19. Кроме того, надо вспомнить, не было ли раньше нежелательной реакции на другие прививки, рассказал член-корреспондент Российской академии наук, профессор Виктор Фомин.

"Свежие антитела, свежий результат ПЦР должен быть ... отрицательным, должна быть нормальная температура тела, не должно быть признаков острых респираторно-вирусных инфекций любых, явных, в том числе насморка", - сказал профессор в эфире радио "Вести ФМ".

Фомин подчеркнул, что абсолютных противопоказаний по сопутствующим заболеваниям к вакцинации от коронавируса нет. Однако следует быть осторожным, если раньше была нежелательная реакция на какую-либо другую вакцину.

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