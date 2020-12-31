Ученый: вакцинация от COVID-19 не освобождает от масок

Противоэпидемические меры никто не отменял

Ни одна вакцина ни от одного вируса не дает стопроцентной гарантии, заявил член-корреспондент РАН, профессор Виктор Фомин. По его словам, сделанная прививка не означает, что теперь можно не надевать медицинские маски, передает РИА Новости.

"Все противоэпидемические меры, которые носят общий характер, а маска здесь играет первостепенную роль, их никто не отменял", - сказал Фомин в эфире "Вести ФМ".

Подробные ответы на вопросы россиян о вакцинации от коронавируса опубликовали на портале mos.ru. На текущий момент в столице работает 70 прививочных пунктов, расположенных на базе городских взрослых поликлиник.

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