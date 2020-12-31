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Лукашенко на Новый год посмотрит свое обращение к белорусскому народу

13:56
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Президент Белоруссии будет дежурить по стране

Александр Лукашенко в новогоднюю ночь будет дежурным по стране. Президент Белоруссии – человек непьющий, так что хоть один трезвый гражданин в республике останется. Лукашенко рассказал о своих планах на встречу 2021 года во время посещения Республиканского центра детской онкологии.
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"Новый год я проведу как обычно. Я уже много раз говорил: когда все пьют (а на Новый год все пьют), хоть один человек, ответственный за страну, дежурный по стране, должен быть трезвым. Мне просто: я человек непьющий", - цитирует белорусского лидера агентство БелТА.

Лукашенко отметил, что это не самореклама – он всегда на посту в праздничные дни. Хотя бывает нелегко: президент Белоруссии признался, что забыл, когда нормально спал. Президент надеется, что выдержит и это дежурство – а заодно посмотрит свое обращение к белорусскому народу. По словам Лукашенко, его записывали в новом формате, очень интересно, что в итоге получилось.

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