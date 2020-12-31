В аэропортах Москвы из-за ледяного дождя задержали или отменили более 150 рейсов

Частота чистки полос и ее обработка увеличены

Ледяной дождь, обрушившийся на столичный регион, внес коррективы в работу воздушного транспорта. В московских аэропортах из-за непогоды пришлось отменить или задержать более 150 рейсов, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, в "Домодедово" задержали 87 рейсов, а отменили – три. Как пояснили в воздушной гавани, на взлетно-посадочной полосе появилась наледь. Частота чистки полосы и ее обработка увеличены.

Ранее синоптики рассказали, что 31 декабря в Москве прогнозируются мокрый снег, высокая облачность и гололед. В столице ожидается юго-восточный ветер со скоростью до девяти метров в секунду.

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