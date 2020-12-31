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Отец Бориса Джонсона решил стать гражданином Франции после Brexit

14:37
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Стэнли Джонсон выяснил, что он француз

Британский политик и писатель Стэнли Джонсон готовит документы на получение французского гражданства. Отец премьер-министра Великобритании вдруг выяснил, что по материнской линии он француз и всегда был европейцем.
Джонсон подписал соглашение о сотрудничестве с ЕС после Brexit

"Если я правильно понимаю, я француз. Моя мама родилась во Франции, моя бабушка была француженкой, ее дед тоже. Таким образом, для меня это просто вопрос заявления о себе тем, кем я являюсь. И я этим очень доволен", - сказал Джонсон-старший.

Стэнли Джонсон ранее был членом Европарламента, а также работал во Всемирном банке и Европейской комиссии. Он подчеркнул, что навсегда останется европейцем – а для  Великобритании очень важно иметь связь с ЕС.

Новость пришла 31 декабря, вскоре после того, как королева Великобритании Елизавета II выдала королевскую санкцию законопроекту об отношениях Лондона и Брюсселя после Brexit. Таким образом, закон вступил в силу. С 1 января 2021 года окончится так называемый переходный период: Brexit, одобренный британцами на референдуме 2016 года, будет окончательно реализован, страна покинет единый рынок и таможенный союз ЕС, передает ТАСС.

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