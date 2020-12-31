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Умер французский актер Робер Оссейн

15:00
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Артист запомнился ролью Жоффрея из фильмов об Анжелике

Французский актер и режиссер Робер Оссейн скончался в возрасте 93 лет. Об этом сообщила  семья известного артиста.
Ушел из жизни французский актер Жан Рошфор

Услышав имя Оссейна, зрители в первую очередь вспоминают роль Жоффрея де Пейрака из фильмов о приключениях Анжелики. Всего он снялся более чем в 100 фильмах в кино и на телевидении.

Робер Оссейн родился в семье, эмигрировавшей из Самарканда, он считал себя русским и хорошо владел русским языком.  Оссейн был большим поклонником русского искусства и другом России. Актер и режиссер был удостоен звания командора ордена Почетного легиона.

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