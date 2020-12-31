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"Этот год мы прошли с достоинством": Путин выступил с новогодним обращением

15:12
  • четверг
  • 31 декабря 2020

По словам президента, испытания и беды обязательно проходят

Президент России Владимир Путин выступил с новогодним обращением к россиянам. Глава государства отметил, что опасный вирус изменил и перевернул привычный образ жизни, многим пришлось скорректировать свои планы.
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По словам Путина, этот год был пройден россиянами с достоинством – "как и подобает единому народу, который почитает традиции своих предков".

Глава государства отметил, что год назад никто не мог представить, через какие испытания всем нам придется пройти. "Он был трудным для каждого из нас, с тревогами и большими материальными сложностями, с переживаниями, а для кого-то — с горькими утратами близких, любимых людей", - приводит слова Путина ТАСС.

Вместе с тем, указал российский лидер, 2020 год был связан и с надеждами на преодоление невзгод. "Испытания и беды обязательно проходят. Так было всегда. А остается с нами главное, все, что делает нас благородными и сильными: любовь, взаимопонимание, доверие и поддержка", - сказал Путин.

По словам президента, сегодня очень важно верить в себя и не отступать перед трудностями. "Убежден, вместе мы все преодолеем, наладим и восстановим нормальную жизнь и с новой энергией продолжим решать задачи, стоящие перед Россией в наступающем, третьем десятилетии ХХI века", - заявил Путин.

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