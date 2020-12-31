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Лукашенко загадал новогоднее желание

15:15
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Президент Белоруссии высоко поднял планку

Александр Лукашенко рассказал о своем новогоднем желании. Общаясь с журналистами, президент Белоруссии признался: хотел бы когда-нибудь услышать от людей благодарность за то, что сделал для страны, пока был у власти.
Лукашенко на Новый год посмотрит свое обращение к белорусскому народу

"Желание у меня одно: чтобы народ когда-нибудь сказал спасибо за то, что мы сделали за этот период времени. А ведь сделали немало - большое видится на расстоянии. Нам повезло, что именно мы с вами построили первое суверенное и независимое государство", - цитирует Лукашенко Sputnik Беларусь.

Белорусский лидер уверен, что через какое-то время люди с гордостью будут говорить детям и внукам: "Смотрите, мы это сделали". По словам Лукашенко, планку подняли довольно высоко, так что наследникам придется прыгнуть.

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