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Собянин поздравил москвичей с Новым годом

12:04
  • пятница
  • 01 января 2021

Мэр вспомнил о достижениях и победах

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Новым годом. Он поблагодарил москвичей за понимание и соучастие, отметил достижения города и предложил сохранить атмосферу взаимной поддержки в новом году.
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Собянин напомнил о проблемах 2020 года и сказал, что пандемия стала серьёзной проверкой на прочность. Среди незаметных городских героев мэр назвал соцработников, транспортников и волонтёров.

"Спасибо вам огромное, низкий вам поклон! И все же не пандемией единой жила в уходящем году Москва. Несмотря на все проблемы, удалось многое сделать и для развития нашего любимого города", - сказал Собянин в эфире телеканала "ТВ Центр".

Он напомнил, что в 2020 году заработала Некрасовская линия метро и 15 станций МЦД. После реставрации были открыты Северный речной вокзал и кинотеатр "Художественный".

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