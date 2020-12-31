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Зеленского попросили обеспечить украинцев российской вакциной

15:52
  • четверг
  • 31 декабря 2020

Петицию разместили на сайте президента Украины

Владимира Зеленского попросили обеспечить украинцев российской вакциной от коронавируса "Спутник V". Петиция, размещенная на сайте президента Украины, должна набрать 25 тысяч подписей, чтобы ее рассмотрел глава государства.
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"Обеспечить проверку, заявку и закупку необходимого количества доз российской вакцины "Спутник V" для защиты и безопасности украинских граждан от коронавируса, а также улучшения социально-экономической ситуации на Украине", — говорится в обращении.

Авторы петиции требуют, чтобы граждане Украины получали вакцину бесплатно, за счет государственного бюджета. И объясняют это тем, что "в создании коронавируса участвовали украинские ученые и специалисты, украинские институты и лаборатории".

30 декабря стало известно, что украинские власти заключили контракт о поставке 1,8 миллиона доз вакцины от коронавируса, произведенной китайской компанией Sinovac Biotech. Что же касается российского препарата, то, с точки зрения главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, это гибридное оружие, направленное против украинцев.

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