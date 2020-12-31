Путин освободил от занимаемой должности замгенпрокурора Гриня

Гриню исполнилось 70 лет – предельный возраст для этого поста

Заместитель генерального прокурора Виктор Гринь освобожден от занимаемой должности. Указ, подписанный президентом России Владимиром Путиным, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"Освободить с 1 января 2021 года Гриня Виктора Яковлевича от должности заместителя генерального прокурора Российской Федерации", - говорится в документе.

Гринь работал в органах прокуратуры с 1976 года. В 1994-2000 годах был заместителем и первым заместителем прокурора Омской области, в 2001-2006 - прокурором Красноярского края. Должность заместителя генерального прокурора занимал с 2006 года. 1 января Виктору Гриню исполняется 70 лет – это предельный возраст для должности замгенпрокурора.

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