Украинский телеканал "Интер" оправдали за программу ко Дню Победы

Нарушений закона в трансляции суд не выявил

Апелляционный суд на Украине не выявил нарушений в трансляции программы ко Дню Победы телеканалом "Интер". Телекомпания выиграла иск к Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания, который оштрафовал канал за эту передачу два года назад.

"Суд… установил, что применение Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания санкций к телеканалу "Интер" было неправомерным, решение об их применении было принято без соблюдения законной цели", - говорится в сообщении.

Судьи отметили, что фразы ведущих концерта не являются нарушением законодательства Украины. Телеканал "Интер" транслировал программу "Победа. Одна на всех" 9 мая 2018 года.

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