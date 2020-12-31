Вакцинация препаратом "Спутник V" прошла в правительстве Гвинеи

Первым прививку сделали главе Минобороны

Вакцинацию российским препаратом от коронавируса "Спутник V" членов правительства Гвинеи показали в эфире национального телевидения. Гвинея стала первой страной в Африке южнее Сахары, где началось использование вакцины, разработанной в России.

Первым получил прививку министр национальной обороны Мохамед Диане. Национальное телевидение показало, как главе Минобороны делают прививку в столичном дворце Сакутуреа. Прививку от коронавируса сделали также министр промышленности Тибу Камара и председатель парламента Гвинеи Амаду Дамаро Камара.

"Эта новая вакцина является сильным сигналом, который отражает волю президента нашей страны, чтобы все граждане Гвинеи были здоровы и преодолели пандемию", - заявил после вакцинации министр местной администрации Бурема Конде.

Правительство Гвинеи получило 60 доз вакцины – на пробу. Интерес к "Спутнику V" проявляют во многих африканских странах, в том числе и двух самых густонаселенных государствах - Нигерии и Эфиопии, передает ТАСС.

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