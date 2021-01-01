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За сутки в России зарегистрировано 27039 инфицированных коронавирусом

12:17
  • пятница
  • 01 января 2021

Число выявленных случаев снижается

За сутки в России зафиксировано 27 039 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 186 336 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 5 907 больных, всего в столице 815 676 инфицированных. 
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Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Пандемия коронавируса может закончиться к июню 2021 года. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава Сбербанка Герман Греф. По его мнению, даже после спада последствия пандемии ещё долго будут давать о себе знать. Например, в экономическом сегменте - в целом ряде государств заметно вырос долг и сейчас никто не может предсказать, где тот предел, который будет способен выдержать рынок.

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