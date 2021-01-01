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В Москве за сутки вылечились от коронавируса более 6 тысяч человек

12:39
  • пятница
  • 01 января 2021

Врачи работали и в новогоднюю ночь

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 334 человека, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
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В Москве продолжают действовать ограничения в связи с распространением коронавируса. Рестораны и развлекательные учреждения должны закрываться в 23 часа, в общественных местах граждане обязаны носить маски и перчатки, школьникам продлили каникулы до 17 января, отменены традиционные ёлки для детей.

По данным на 1 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 186 336 пациентам, в Москве больных зарегистрировано 815 676.

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