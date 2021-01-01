Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 83 миллиона

В США заболевших - почти 20 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 83 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,8 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю немного снизился и составил около четырёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 19,9 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 345 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,6 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,1 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Тем временем во Всемирной организации здравоохранения анонсировали новые испытания в связи с пандемией. Они будут связаны с мутациями коронавируса. Гендиректор организации призвал страны быстрее делиться с ВОЗ информацией о геномной последовательности новых штаммов.

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