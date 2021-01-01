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В Дербенте загорелась самая высокая новогодняя ёлка Северного Кавказа (видео)

13:26
  • пятница
  • 01 января 2021

Причиной пожара стали фейерверки

В Дербенте загорелась самая большая новогодняя ёлка на Северном Кавказе. Её высота превышает 40 метров. Очевидцы публикуют видео пожара в соцсетях.
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Рядом с ёлкой в новогоднюю ночь запускали фейерверки. Не исключено, что один из зарядов попал в дерево и оно вспыхнуло.

Около ёлки дежурили пожарные, они сразу же приступили к тушению: развернули стволы и начали поливать украшенное дерево водой под восторженные крики гуляющих.

Судя по всему, жителей Дербента этот инцидент не смутил, и они продолжили веселиться на площади.

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