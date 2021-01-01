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На заводе в Самаре бушует крупный пожар

14:28
  • пятница
  • 01 января 2021

Погиб один человек

Крупный пожар возник в первый день нового года в Самаре. Там загорелось административное здание ОАО "Самарский подшипниковый завод". Площадь пожара превысила 1 200 квадратных метров.

МЧС сообщает, что для ликвидации возгорания привлечены 70 человек, 23 единицы техники и пожарный поезд. Спасатели обнаружили тело погибшего, его личность устанавливается.

В Сети опубликованы кадры с места пожара. Съёмки велись с квадрокоптера.  

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