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Зеленский обратился к жителям навсегда потерянного Крыма

13:52
  • пятница
  • 01 января 2021

Они его не поняли

Владимир Зеленский не может принять потерю Крыма. В своём новогоднем обращении президент Украины попросил Крым вернуться в состав Незалежной. Для большего понимания Зеленский даже перешёл на русский язык и попытался использовать метафору, связанную с временем.  
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"Я знаю, что Донецк, Луганск и Крым сейчас во всех смыслах этого слова живут в другом времени. И уже почти час, как по телевизору вам сказали, что Новый год наступил. Но я знаю, что уже почти час, как вы ждёте нас, чтобы встретить Новый год вместе. Как одна семья, как один народ, как одна страна. Донбасс и Крым, переведите часы назад, будьте с нами", — призвал он.

В Крыму оперативно ответили Зеленскому и заявили, что ему не стоит забывать строчку из песни Аллы Пугачёвой "жизнь невозможно повернуть назад". Экскурс в историю для президента Украины провёл глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте России Александр Молохов, сообщает РИА Новости.

Крым вернулся в состав России по итогам референдума в 2014 году, на котором за это проголосовали более 90% жителей республики. Официальный Киев не признаёт потерю полуострова, считая его своим. В Москве не раз заявляли, что тема Крыма закрыта и Кремль не намерен к ней возвращаться.

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