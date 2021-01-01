Новогоднее чудо: Валерия стала бабушкой

В семье её сына появилась на свет девочка
Валерия получила подарок на Новый год от своего сына – 52-летняя певица впервые стала бабушкой. В семье Арсения Шульгина и Лианы Волковой родилась дочка.
"Доброе утро! Год только начался, а он мне уже нравится. Я плачу от радости, в нашей семье огромное счастье - Сенечка и Лиана стали родителями, на свет появилась чудесная девочка. 01.01.21. - какая прекрасная дата начала жизни. Эта новогодняя ночь была поистине волшебной", - написала у себя в Instagram Валерия.
Несмотря на ранее новогоднее утро, в адрес певицы посыпались многочисленные поздравления от поклонников и друзей.
Поздравляю! Это поистине счастье!
Лера, дорогая, какая же Прекрасная Новогодняя новость!
Ура! Поздравляем!
Поздравляю!!! 1 января рождаются большие люди.
Поздравляю от всего сердца!
У Валерии трое детей, рождённых от продюсера Александра Шульгина – Анна, Артемий и Арсений. Сейчас певица счастлива в браке с Иосифом Пригожиным, общих детей у них нет.
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