Торжества во многих странах отменили

Весь мир встретил Новый год в новых реалиях. Грандиозные фейерверки прогремели на пустынных улицах и набережных Австралии и Европы. В Нью-Йорке за церемонией спуска новогоднего шара наблюдало непривычно мало людей. Зато в китайском Ухане, откуда пошла пандемия, 2021-й встретили массовыми гуляниями.

Таким пустынным Париж не выглядел, кажется, никогда. Украшенные новогодними гирляндами улицы без людей выглядят непривычно. Комендантский час, несмотря на праздник, никто не отменял. Никаких массовых гуляний в районе Елисейских полей или Эйфелевой башни. Закрыты все рестораны и кафе. Никуда не доехать - на половину станций метро власти повесили замки ещё 30 декабря, сообщает "ТВ Центр".

Жёсткий локдаун по всей Европе. Ровно в 12 ночи - бой часов над Лондоном. Собственно, вот и всё празднование. У подножия Биг Бена - нестройный радостный хор. Немногочисленных зевак с набережной Темзы полицейские начинают разгонять с последним залпом. Посмотрели и хватит - пора по домам.

Пустынно на улицах Берлина. Все традиционные новогодние вечеринки и зажигательные пиротехнические шоу отменены. Территория возле Бранденбургских ворот оцеплена полицией, для полноты картины не хватает только перекати-поля. На массовые сборища тоже наложен запрет, отмечать праздники можно только в узком семейном кругу. Ограничительные меры действительно жёсткие, впрочем, немецкие власти пошли дальше своих европейских коллег, запретив, ко всему прочему, ещё и продажу фейерверков. Однако, тех, кто захотел с огоньком проводить 2020-й не остановило и это. Как итог - в эту новогоднюю ночь случаев неосторожного обращения с пиротехникой зафиксировано в разы больше.

​И даже улицы Нью-Йорка, где обычно в новогоднюю ночь не хватает места всем желающим, в этом году пустуют. Кое-то, конечно, дошёл до культового места и увидел воочию спуск хрустального шара на Таймс-сквер - всё равно ощущения не те. Ни масштаба, ни праздника. Без зрителей прошло красочное шоу фейерверков в Сиднее. Гавань оцепили, а доступ в центр города разрешили лишь по специальному пропуску. В Дубае, как всегда, к новогодней ночи подошли креативно. Самое высокое здание - Бурдж Халифа - загорелось разноцветными всполохами огоньков.

Зато в Ухани - городе, который стал известен во всём мире как раз год назад - никаких запретов. Новый год тут встретили с особым размахом. По улицам прошлись радостные толпы людей. В небо запустили бессчётное количество разноцветных воздушных шариков. И именно это и вселяет надежду, что совсем скоро мир сможет вернуться к той самой докоронавирусной эпохе. И 2021-й будет намного счастливее.

​Александра Сергомасова, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"