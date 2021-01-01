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Встреча Нового года в Москве: самые яркие кадры со столичных улиц

15:56
  • пятница
  • 01 января 2021

Москвичи веселились от души

Москвичи весело встретили Новый год. Решающих шагов минутной стрелки Кремлевских курантов, горожане дожидались, поздравляя друг друга с отступающим 2020-м. Для всех он прошёл по-разному, но своими сюрпризами запомнится каждому.
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Нового года ждали, как никогда. Тот редкий случай, когда даже взрослые готовы поверить в сказку, где с первым ударом курантов всё плохое, точно по волшебству останется в прошлом, а ровно с самой первой минуты года наступившего всё будет иначе - легче, радостней, лучше.

Посмотреть большой новогодний салют, озаривший собой небо над Красной Площадью, приехавшие в центр города москвичи смогли почти что в камерной атмосфере. На нарядно украшенных московских улицах не видно ни многочисленных туристов, ни тех, кого прежде сюда манили широкие массовые торжества. Впервые за долгое время из-за пандемии от них решили отказаться, что, однако, не помешало людям повеселиться от души, сообщает "ТВ Центр".

Гуляли, пели и танцевали этой ночью не только в центре.  Горожане выходили на улицу посмотреть, как празднично украшен город. А ровно в час ночи с 11-ти окружных площадок по всей столице запустили салюты для тех, кто этот Новый год решил провести дома.

Во дворах и на специально отведённых площадках для фейерверков огненная феерия и вовсе не прекращалась всю ночь. Впрочем, налегали не только на пиротехнику. В Ростокине схлестнулись в гонках на дальность с ледяных горок.

По-особенному трогательно этой ночью звучали новогодние поздравления. Ведь сколько пережили вместе за прошлый год, сколько не договорили друг другу, стараясь соблюдать пресловутую, но необходимую дистанцию, сколько ещё теперь предстоит сделать.

Несмотря на все трудности в этот новый год Москва вступает с верой в светлое будущее. И в отблеске её рождественских огоньков и снежинок, оно, действительно, кажется не таким уж далёким.

Татьяна Сидорова, "ТВ Центр".

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