Российский газ пришёл в Сербию: запущен "Балканский поток"

Президент Вучич поблагодарил главу России

Сербия начала получать российский газ. В республике торжественно запустили газопровод "Балканский поток". Президент Александр Вучич подчеркнул важность события для его страны. Эта ветка обеспечит сырьём сразу несколько государств южной Европы.

Длина - 403 километра, проектная мощность - почти 14 миллиардов кубометров газа в год. "Балканский поток" - крупнейший энергетический проект в Сербии за последнее время. Президент Александр Вучич прибыл на распределительный пункт рано утром, ещё до рассвета, чтобы запустить газопровод, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за тысячу кубометров будет 155 долларов, плюс 12 долларов транспортных расходов. Ранее это было 240 долларов. Благодаря этому газу мы обеспечим приток инвесторов в разные регионы Сербии. Газ пойдет по нашей сети в Венгрию. С Новым годом! Спасибо президенту России!" – сказал Вучич на церемонии открытия газопровода.

Природный газ из России начал поступать в Сербию, а вместе с ней и в Боснию и Герцоговину. Новый участок - продолжение одной из двух веток открытого почти год назад "Турецкого потока".

"Турецкий поток" пришел на смену "Южному потоку", строительство которого было остановлено в 2014 году болгарскими властями под давлением Запада. Потребовалось время, чтобы изменить проект.

Вместо болгарского берега трубы пришли на турецкий. Одна нитка для потребителей в Турции, вторая для стран Южной и Восточной Европы. Евросоюз внимательно следил за строительством российского газопровода в Сербии. Существовали опасения повторения болгарского сценария. Однако, в Белграде неоднократно подчеркивали - Сербия выполнила все требования ЕС при строительстве. Прктензий нет и искусственных препятствий тоже.

Российское голубое топливо придёт не только в столицу, но и в другие крупные сербские города, например, в Валево или Баня-Лука. Это уже территория Боснии и Герцоговины.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

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