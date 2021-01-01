ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Российский газ пришёл в Сербию: запущен "Балканский поток"

15:38
  • пятница
  • 01 января 2021

Президент Вучич поблагодарил главу России

Сербия начала получать российский газ. В республике торжественно запустили газопровод "Балканский поток". Президент Александр Вучич подчеркнул важность события для его страны. Эта ветка обеспечит сырьём сразу несколько государств южной Европы.
Чем грозят американские санкции "Северному потоку - 2"

Длина - 403 километра, проектная мощность - почти 14 миллиардов кубометров газа в год. "Балканский поток" - крупнейший энергетический проект в Сербии за последнее время. Президент Александр Вучич прибыл на распределительный пункт рано утром, ещё до рассвета, чтобы запустить газопровод, сообщает "ТВ Центр".

"Сегодня важный день для нашей страны и для нашего народа. Сербия стала намного богаче после подключения газа. Цена за тысячу кубометров будет 155 долларов, плюс 12 долларов транспортных расходов. Ранее это было 240 долларов. Благодаря этому газу мы обеспечим приток инвесторов в разные регионы Сербии. Газ пойдет по нашей сети в Венгрию. С Новым годом! Спасибо президенту России!" – сказал Вучич на церемонии открытия газопровода.

Природный газ из России начал поступать в Сербию, а вместе с ней и в Боснию и Герцоговину. Новый участок - продолжение одной из двух веток открытого почти год назад "Турецкого потока".

"Турецкий поток" пришел на смену "Южному потоку", строительство которого было остановлено в 2014 году болгарскими властями под давлением Запада. Потребовалось время, чтобы изменить проект.

Вместо болгарского берега трубы пришли на турецкий. Одна нитка для потребителей в Турции, вторая для стран Южной и Восточной Европы. Евросоюз внимательно следил за строительством российского газопровода в Сербии. Существовали опасения повторения болгарского сценария. Однако, в Белграде неоднократно подчеркивали - Сербия выполнила все требования ЕС при строительстве. Прктензий нет и искусственных препятствий тоже.

Российское голубое топливо придёт не только в столицу, но и в другие крупные сербские города, например, в Валево или Баня-Лука. Это уже территория Боснии и Герцоговины.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Газокомпрессорная станция
Газокомпрессорная станция
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.