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Сюрпризы погоды на Новый год: ледяной дождь и похолодание

16:24
  • пятница
  • 01 января 2021

Коммунальщики ликвидируют последствия

Сюрпризы преподнесла погода жителям сразу нескольких регионов европейской части России. Последствия ледяного дождя в новогоднюю ночь устраняли коммунальные службы в Москве.
Стало известно, какой будет погода в первые дни 2021 года

В Ярославле автомобили и деревья покрылись тонким слоем льда. И те, кто планировал поездки уже в первый день Нового года, смогли с трудом попасть в свои машины.

В Твери после плюсовых температур подморозило. Жителям рекомендуют быть осторожными - на улицах очень скользко. Ледяной дождь обрушился и на Нижегородскую область. Он начался вечером и шёл всю ночь. Сложная ситуация на дорогах, водителей призывают быть предельно внимательными, сообщает "ТВ Центр".

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