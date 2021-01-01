Сюрпризы погоды на Новый год: ледяной дождь и похолодание

Коммунальщики ликвидируют последствия

Сюрпризы преподнесла погода жителям сразу нескольких регионов европейской части России. Последствия ледяного дождя в новогоднюю ночь устраняли коммунальные службы в Москве.

В Ярославле автомобили и деревья покрылись тонким слоем льда. И те, кто планировал поездки уже в первый день Нового года, смогли с трудом попасть в свои машины.

В Твери после плюсовых температур подморозило. Жителям рекомендуют быть осторожными - на улицах очень скользко. Ледяной дождь обрушился и на Нижегородскую область. Он начался вечером и шёл всю ночь. Сложная ситуация на дорогах, водителей призывают быть предельно внимательными, сообщает "ТВ Центр".

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