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Новый год по-семейному: как россияне отметили праздник

15:49
  • пятница
  • 01 января 2021

В этом году были особые условия

Под бой курантов и залпы салютов наступил новый год. Большинство россиян провели эту ночь дома, в кругу родных и близких. Но гуляния, пусть и не такие массовые из-за коронавируса, всё-таки были. Первыми Новый год встретили на Дальнем Востоке. Улицы Южно-Сахалинска осветили яркие огни салютов и фейерверков. На главной площади прошли праздничный концерт и танцы.
Что можно и нельзя делать на Новый год

А во Владивостоке, несмотря на крепкий мороз - в центре города собрались десятки человек. Около ёлки - каток, ледяные горки и полевая кухня. А все желающие могли попробовать свои силы в зимних играх и забавах, сообщает "ТВ Центр".

Следом за Дальним Востоком бокалы с шампанским подняли жители Сибири и Урала. В городах раздавались залпы салютов. На юге страны этой ночью было плюс шесть градусов. Но это не испортило новогоднее настроение. Многие встречали 2021 год на берегу Чёрного моря.

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