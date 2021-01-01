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В России вступил в силу закон об удалёнке

15:43
  • пятница
  • 01 января 2021

с 1 января заработали ещё несколько важных законов

Пониженные налоги для IT-компаний, обновлённая система расчёта МРОТ, правила дистанционной работы и больше профессий для женщин. С 1 января в России вступил в силу целый ряд новых законов.
Путин подписал закон об удаленке

Минимальный размер оплаты труда и прожиточный минимум теперь будут исчисляться на основе среднего дохода работающих граждан. МРОТ при этом составит 12 792 рубля. Страховые пенсии для неработающих пожилых граждан проиндексируют на 6,3%. К концу года средняя сумма выплат превысит 17 тысяч рублей.

Также с января начинают действовать поправки о дистанционной работе. В случае перевода сотрудников на удалёнку при чрезвычайных ситуациях, работодатель будет обязан предоставить всё необходимое оборудование или возместить затраты на него. Кроме того, перевод на дистанционную работу не сможет стать основанием для снижения зарплаты.

Важные изменения ждут и IT-специалистов. Для разработчиков отечественных программ значительно сократят налоговые нагрузки. Также с нового года расширили перечень профессий для женщин. Теперь россиянки могут водить скоростные поезда, большегрузы, и даже стать матросами, шкиперами или боцманами.

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