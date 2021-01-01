Врач дал совет по восстановлению организма после праздничного застолья

Что нужно есть и пить 1 января?

Главное при восстановлении организма после праздничного застолья – восполнить водный запас в организме. Об этом рассказал нарколог Алексей Казанцев, сообщает "АиФ" со ссылкой на Пятый канал.

Лучше всего 1 января пить минеральную воду, а на завтрак съесть что-то, богатое белком, например, классический омлет. Также врач рекомендовал витамины с калием и магнием.

Важно в этот день хотя бы ненадолго выйти на улицу и прогуляться на свежем воздухе.

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