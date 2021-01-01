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В Московском зоопарке рассказали, что было на праздничном столе у его питомцев

15:26
  • пятница
  • 01 января 2021

Животных угостили деликатесами

Обитателям Московского зоопарка в Новый год повезло – у них тоже был праздник. Как рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова, животным накрыли новогодний стол. Все жители зоопарка получили вкусные лакомства и игрушки.
Опубликован список желаний животных Московского зоопарка

Панды ели морковь, яблоки и зерновые хлебцы. Белому медведю дали рыбу и немного сладкого - замороженную калину и бруснику. Слонам перепали яблоки, бананы и груши. Находящегося на лечебной диете жирафа Самсона угостили бананом. Обезьяны с удовольствием съели йогурты без сахара.

Проспали Новый год полосатые бурундуки и бурый медведь, они впали в зимнюю спячку в середине декабря.

Скоро в зоопарк доставят нераспроданные ёлки. Их поставят в вольеры животным. Кто-то даже их съест.

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