В Тбилиси не могут забыть наследие Саакашвили

В Грузии есть обида на Россию. Похоже, что политики не могут избавиться от наследия Михаила Саакашвили, развязавшего войну с Россией в августе 2008 года.

Экс-спикер парламента страны Нино Бурджанадзе, имеющая в стране достаточно большой политический вес, заявила, что нынешние грузинские политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы.

В массовом сознании, особенно у молодёжи, образ России исключительно негативный", - сказала Бурджанадзе в интервью газете "Коммерсант".

Она напомнила, что для команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили взаимодействие с Москвой было равносильно предательству. От этой парадигмы не могут отойти в современной Грузии.

"У него они переняли и тренд - если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", - сказала бывший спикер парламента. По её мнению, Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы.

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