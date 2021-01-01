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В Грузии рассказали о давних обидах на Россию

18:01
  • пятница
  • 01 января 2021

В Тбилиси не могут забыть наследие Саакашвили

В Грузии есть обида на Россию. Похоже, что политики не могут избавиться от наследия Михаила Саакашвили, развязавшего войну с Россией в августе 2008 года.
Саакашвили прокатили на выборах в парламент Грузии

Экс-спикер парламента страны Нино Бурджанадзе, имеющая в стране достаточно большой политический вес, заявила, что нынешние грузинские политики стремятся переложить на Россию буквально все проблемы. 

В массовом сознании, особенно у молодёжи, образ России исключительно негативный", - сказала Бурджанадзе в интервью газете "Коммерсант".

Она напомнила, что для команды экс-президента Грузии Михаила Саакашвили взаимодействие с Москвой было равносильно предательству. От этой парадигмы не могут отойти в современной Грузии.

"У него они переняли и тренд - если хочешь дискредитировать политика, нужно назвать его прорусским", - сказала бывший спикер парламента. По её мнению, Грузия должна разговаривать с Россией, чтобы решить свои проблемы.

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