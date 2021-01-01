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Во Франции вводят новые ограничения из-за коронавируса

19:11
  • пятница
  • 01 января 2021

Продлевается комендантский час

Власти Франции ужесточили ограничения по коронавирусу в 15 регионах страны. В них комендантский час будет действовать не с 20 часов, а с 18-ти, сообщил представитель правительства Габриэль Атталь.
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Новые, более жёсткие правила отныне действуют в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, сообщает издание Franceinfo. Власти не исключают распространения этих мер на другие регионы в случае, если в них будет наблюдаться рост инфицированных.

На днях во Франции обнаружили завезенный из ЮАР новый штамм коронавируса. Он считается более заразным. Сейчас Франция находится на пятом месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии там зарегистрировано 2,6 миллиона случаев заражения, умерли 64,6 тысячи человек.

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