Во Франции вводят новые ограничения из-за коронавируса

Продлевается комендантский час

Власти Франции ужесточили ограничения по коронавирусу в 15 регионах страны. В них комендантский час будет действовать не с 20 часов, а с 18-ти, сообщил представитель правительства Габриэль Атталь.

Новые, более жёсткие правила отныне действуют в департаментах Верхние Альпы, Приморские Альпы, Арденны, Ду, Юра, Марна, Верхняя Марна, сообщает издание Franceinfo. Власти не исключают распространения этих мер на другие регионы в случае, если в них будет наблюдаться рост инфицированных.

На днях во Франции обнаружили завезенный из ЮАР новый штамм коронавируса. Он считается более заразным. Сейчас Франция находится на пятом месте в мире по числу заболевших. С начала пандемии там зарегистрировано 2,6 миллиона случаев заражения, умерли 64,6 тысячи человек.

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