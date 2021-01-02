Ещё 6107 пациентов в Москве вылечились от COVID-19

В городе действуют ограничения

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 6 107 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

В Москве продолжают действовать ограничения, введённые в конце прошлого года. В частности, рестораны и бары должны закрываться в 23 часа, также в городе действует масочно-перчаточный режим. Кроме того, школьникам продлили каникулы до 17 января. До этого дня останутся заблокированными льготные карты учеников 6-11 классов.

По данным на 2 января, в России диагноз COVID-19 поставлен 3 212 637 пациентам, в Москве больных зарегистрировано 821 128.

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