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В России за сутки выявлено более 26 тысяч больных коронавирусом

11:34
  • суббота
  • 02 января 2021

Больше всего заразившихся - в Москве

За сутки в России зафиксирован 26 301 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 3 212 637 человек с COVID-19, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 5 452 больных, всего в столице 821 128 инфицированных. 
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 83 миллиона

Самое большое число больных в России зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, в тот же день максимум был зарегистрирован в Москве - 8 203 человека.

Мозг больных коронавирусом людей может быть восприимчив к повреждению микрососудов. Это выяснили британские учёные из Национального института здравоохранения. Они обнаружили у части заражённых признаки повреждений, которые говорят об истончении и протекании кровеносных сосудов.

Не исключено, что такие повреждения появляются после вирусной атаки на мозг. Ранее врачи сообщали о потери обоняния, сыпи на теле и негативном воздействии коронавируса на нервную систему человека.

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