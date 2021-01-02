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С начала пандемии 84 миллиона человек заразились коронавирусом

12:20
  • суббота
  • 02 января 2021

США преодолели рубеж в 20 миллионов

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 83 миллиона, скончались от осложнений болезни более 1,8 миллиона человек. Прирост заболевших за эту неделю немного снизился и составил около четырёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 20,1 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 347 тысяч.

На втором месте - Индия, там заразившихся более 10 миллионов, третью строчку занимает Бразилия с более чем 7,7 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Россия с 3,2 миллиона инфицированными.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах (17 человек), на Самоа (2 человека), в Вануату зафиксирован один заболевший.

Франция стала первой страной, где с начала 2021 года ввели новые ограничения, связанные с коронавирусом. В 15-ти регионах Франции комендантский час будет действовать не с 20 часов, а с 18-ти. Правительство не исключило распространения этих мер на другие регионы в случае, если в них будет наблюдаться рост инфицированных.

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